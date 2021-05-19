Diego Perotti, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe sağlık heyetini dinlemeyen Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin futbol hayatı tehlikede.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sezon başındaki en büyük transfer hamlelerinden biri olan Diego Perotti, futbolculuk kariyerinin noktalanma ihtimaliyle karşı karşıya.

KİŞİSEL DOKTORUNU DİNLEYİP AMELİYAT OLDU

29 Kasım 2020'de oynanan Beşiktaş maçından sonra sahalara geri dönemeyen Arjantinli yıldızın, Fenerbahçe sağlık heyetinin onaylamamasına rağmen kişisel doktorunu dinleyerek dizinden ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Tedavi sürecinde de kendi doktorunun programı doğrultusunda çalışan Perotti'nin sakatlığının geçmediği, hatta ameliyat olduğu ayağındaki sinirlerde zedelenme olduğu belirtildi.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Fenerbahçe sağlık heyeti de 32 yaşındaki yıldız ismin yeniden sahalara dönüşünün zor olduğunu raporladı.

Yönetim, Perotti'nin geleceğini görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırırken Arjantinli futbolcu Türkiye'den ayrıldı.

Perotti, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.