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Fenerbahçe taraftarından yönetim istifa sesleri
Spor Toto Süper Lig deplasmanda Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, mücadelenin ardından takıma ve yönetime tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 09:43
- Güncelleme : 14.12.2021 - 10:24
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Kazansa Trabzonspor'la olan puan farkını 9'a indirecek olan sarı-lacivertli takıma, taraftarları maçın ardından tepki gösterdi.
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YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Gaziantep'te havalimanında Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün gelmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi.