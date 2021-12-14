Euro
15.9924
2.4%
Dolar
14.1746
2.47%
Altın
812.33
2.2%
Borsa
2.149
2.24%
Bitcoin
687.621
-3.48%
BTXN Coin
41.39
5.85%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Fenerbahçe taraftarından yönetim istifa sesleri

    Fenerbahçe taraftarından yönetim istifa sesleri

    Spor Toto Süper Lig deplasmanda Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, mücadelenin ardından takıma ve yönetime tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

    Kazansa Trabzonspor'la olan puan farkını 9'a indirecek olan sarı-lacivertli takıma, taraftarları maçın ardından tepki gösterdi.

    Havalimanında Ali Koç'a büyük tepki: Yönetim istifa - İZLE

    Fenerbahçe taraftarından yönetim istifa sesleri #1

    YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

    Gaziantep'te havalimanında Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün gelmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.

    Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi.

    Fenerbahçe taraftarından yönetim istifa sesleri #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir