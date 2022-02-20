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    Alanyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alantyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 08:50
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    Alanyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Alanya’nın stadında saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

    Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

    MUHTEMEL 11’LER

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Oğuz, Diedhieu

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius


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