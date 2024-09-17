5'te 5 ile başladı! Okan Buruk'tan Galatasaray tarihine geçen başarı
Haber Merkezi

Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lige 5’te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör da önemli bir başarı elde etti.

OKAN BURUK, 5'TE 5'LE BAŞLADI

Galatasaray, daha önce 1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde Süper Lig’de 5’te 5 yaptı.

Buruk böylece bu başarıyı tekrarlayan 2. Türk teknik direktör oldu.

15 SEZON SONRA BİR İLK

En son 2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard yönetiminde lige 5’te 5 ile başlayan böylece 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.

CUMARTESİ GÜNÜ DERBİ VAR

Okan Buruk'un ekibi, bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve Gaziantep FK’yı mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar ligde gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editör