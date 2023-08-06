6 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Kawasaki Frontale - Gamba Osaka Japonya J.League Japonya J League Youtube

13:00 Urawa - Yokohama Marinos Japonya J.League Japonya J League Youtube

14:30 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 3

14:30 Nürnberg - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5 Tivibu Spor 1

14:30 Karlsruhe - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 1

14:30 Anderlecht - Antwerp Belçika Pro League S Sport Plus

15:00 Nice - Fiorentina Hazırlık Maçı Nice Youtube

16:00 Tottenham - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı Yayın Yok

16:00 Kapaz - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:30 Samtredia - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00 Brighton - Rayo Vallecano Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Manchester Utd - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 B.Dortmund - Ajax Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Arsenal - Manchester City FA Community Shield Tivibu Spor 1

18:00 Newcastle - Villarreal Hazırlık Maçı S Sport Plus

19:00 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Napoli - Augsburg Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:30 Mallorca - Spezia Hazırlık Maçı Mallorca Youtube

20:00 Dila Gori - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:30 Toulouse - Roma Hazırlık Maçı S SportS Sport Plus

21:00 Girona - Lazio Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:00 Vasco Da Gama - Gremio Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart