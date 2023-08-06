6 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
13:00 Kawasaki Frontale - Gamba Osaka Japonya J.League Japonya J League Youtube
13:00 Urawa - Yokohama Marinos Japonya J.League Japonya J League Youtube
14:30 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 3
14:30 Nürnberg - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5 Tivibu Spor 1
14:30 Karlsruhe - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
14:30 Anderlecht - Antwerp Belçika Pro League S Sport Plus
15:00 Nice - Fiorentina Hazırlık Maçı Nice Youtube
16:00 Tottenham - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı Yayın Yok
16:00 Kapaz - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:30 Samtredia - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00 Brighton - Rayo Vallecano Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Manchester Utd - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 B.Dortmund - Ajax Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Arsenal - Manchester City FA Community Shield Tivibu Spor 1
18:00 Newcastle - Villarreal Hazırlık Maçı S Sport Plus
19:00 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Napoli - Augsburg Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:30 Mallorca - Spezia Hazırlık Maçı Mallorca Youtube
20:00 Dila Gori - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:30 Toulouse - Roma Hazırlık Maçı S SportS Sport Plus
21:00 Girona - Lazio Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:00 Vasco Da Gama - Gremio Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart