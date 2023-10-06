6 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

17:00 Zira - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Al Nassr - Abha Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen

19:30 Fortuna Düsseldorf - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 beIN Sports

19:30 Kaiserslautern - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 3beIN Sports Tod TVBein Sports beIN Connect

19:30 Empoli - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus

20:00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Adana Demirspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Kocaelispor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1

21:00 Al Ittihad - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen

21:30 Monchengladbach - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1beIN Sports

21:45 Lecce - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus

22:00 Strasbourg - Nantes Fransa Ligue 1 beIN Sports

22:00 Athletic Bilbao - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus