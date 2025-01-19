6 gol var kazanan yok! Konyaspor ile Kasımpaşa yenişemedi

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu.
6 golün atıldığı kritik maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
6 GOL VAR KAZANAN YOK
Konyaspor'un gollerini; 20. dakikada Blaz Kramer, 63. dakikada yine Blaz Kramer ve 82. dakikada Umut Nayır kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini ise 53. dakikada Josip Brekalo, 70. dakikada Gökhan Gül ve 88. dakikada Antonin Barak kaydetti.
İKİ TAKIM DA GALİP GELEMİYOR
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselen Konyaspor 22 puana ulaşırken, 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.
KONYASPOR, GALATASARAY DEPLASMANINDA
Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
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