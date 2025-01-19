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6 gol var kazanan yok! Konyaspor ile Kasımpaşa yenişemedi

6 gol var kazanan yok! Konyaspor ile Kasımpaşa yenişemedi Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.