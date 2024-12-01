6 gol var kazanan yok! Ümraniyespor ile Gençlerbirliği berabere kaldı

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1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu.

6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

Gençlerbirliği'nin gollerini 56'da Metehan Mimaroğlu, 63'te Amilton ve 84'te Samed Onur kaydetti. Ümraniyespor'un gollerini ise 41'de Barış Ekincier, 71'de Mustafa Eser ile 90+5'te Glumac attı.

İKİ TAKIM DA 1'ER PUANI HANESİNE YAZDIRDI

Gençlerbirliği, bu sonucun ardından puanını 19 yaptı. Ümraniyespor'da 19 puan yaptı.

1.Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ümraniyespor, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.