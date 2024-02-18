6 gollü müthiş maç! Alanyaspor - Adana Demirspor maçında kazanan yok

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile Hikmet Karaman yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı.
6 gollü maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Alanyaspor, ilk yarıyı önde bitirdi
Alanyaspor, 20. dakikada Jure Balkovec ve 33. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Adana Demirspor, eşitliği yakaladı
Adana Demirspor, 67. dakikada penaltıdan Emre Akbaba'nın attığı golle farkı bire indirdi. Hikmet Karaman'ın ekibi 69. dakikada Yusuf Sarı ile 2-2'yi buldu.
Alanyaspor yeniden öne geçti, Adana Demirspor pes etmedi
Alanyaspor, 75. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Joao Novais, kaleci Vedat'ı geçemedi. Dönen pozisyonda Florent Hadergjonaj takımını yeniden öne geçirdi.
Pes etmeyen Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın 90+7'de attığı golle maçtan bir puanı çıkardı.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 32, Alanyaspor 29 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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