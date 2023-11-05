6 golün atıldığı maçta Başakşehir'le Ankaragücü yenişemedi Süper Lig'in 11. haftasında 6 golün çıktığı karşılaşmada Başakşehir ile Ankaragücü 3-3 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün çıktığı müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Böylelikle Emre Belözoğlu, eski takımına karşı ilk maçında 1 puanın sahibi oldu.

İlk yarıda 4 gol çıktı

Ankaragücü, 2. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 14. dakikada Krzystof Piatek ile karşılık verdi.

Başkent ekibi 20'de bu kez Pedrinho ile öne geçti. Başakşehir'de ilk golü atan Piatek, bu kez 27'de durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

İlk yarıda iki kez öne geçen Ankaragücü, 59. dakikada bu kez Tolga Ciğerci ile durumu 3-2'ye getirdi. Başakşehir, 75. dakikada Joao Figueiredo ile durumu 3-3 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı mücadele 3-3 sona erdi.

Başakşehir, Beşiktaş'la karşılaşacak

Bu sonucun ardından Ankaragücü 13, Başakşehir 9 puana yükseldi.

Ankaragücü, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek.