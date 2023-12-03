6 golün çıktığı maçta Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı mağlup etti Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün çıktığı müsabakada kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi takım Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, ilk yarıda farkı açtı

İstanbul ekibi, 3. dakikada Aytaç Kara, 16 ve 31'de Mortadha Ben Ouanes ile ilk yarıda 3-0 öne geçti.

Gaziantep FK, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandru Maxim ile penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK, üst üste iki gol buldu

Gaziantep FK, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Marius Sumudica'nın ekibinde Mustafa Eskihellaç 52'de durumu 3-1 yaptı. 1 dakika sonra ise Lazar Markovic skoru 3-2'ye getirdi.

Sami Uğurlu, galibiyetle döndü

Kasımpaşa'da 82. dakikada sahneye çıkan Mamadou Fall, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi. İstanbul ekibi, göreve geri dönen teknik direktör Sami Uğurlu ile ilk maçında galip geldi.

Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 21 puana yükseldi. Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Kasımpaşa ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.