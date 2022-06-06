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    6 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 06.06.2022 - 10:58
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    6 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    11.00 TSK Rehabilitasyon - A.Erciyes Engelliler | Ampute Futbol Süper Ligi | TRT Spor 2 / TRT Spor Yıldız

    11.30 Karadağ - Avusturya | Mini Futbol Avrupa Şampiyonası | İdman TV

    12.45 Moldova - Fransa | Mini Futbol Avrupa Şampiyonası | İdman TV

    18.00 İspanya - Azerbaycan | Mini Futbol Avrupa Şampiyonası | İdman TV

    19.15 Romanya - Arnavutluk | Mini Futbol Avrupa Şampiyonası | İdman TV

    21.45 Avusturya - Danimarka | Uluslar Ligi| S Sport 2

    21.45 Hırvatistan - Fransa | Uluslar Ligi | S Sport

    6 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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