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    6 Nisan Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 11:00
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    6 Nisan Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    12:05Melbourne City - Sydney FCAvustralya A LigiBein Sports 4, Bilyoner TV

    12:30Kyoto - Gamba OsakaJaponya J.LeagueBilyoner TV

    13:00Seongnam - Gimcheon SangmuGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

    13:00Avispa Fukuoka - Kashima AntlersJaponya J.LeagueBilyoner TV

    13:00Hiroshima - Yokohama MarinosJaponya J.League.Bilyoner TV

    13:00Iwata - Kawasaki FrontaleJaponya J.LeagueBilyoner TV

    13:00Sagan Tosu - SapporoJaponya J.LeagueBilyoner TV

    13:00Tokyo - Vissel KobeJaponya J.LeagueBilyoner TV

    13:30Pohang - SuwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

    13:30FC Seoul - GangwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

    13:30Nagoya - Shonan BellmarJaponya J.League Bilyoner TV

    13:30Urawa - Shimizu S PulseJaponya J.LeagueBilyoner TV

    14:05Perth Glory - Melbourne VictoryAvustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV

    15:00Parma - Comoİtalya Serie BBilyoner TV

    19:00Rostov - Krylya SovetovRusya Premier LigBilyoner TV

    19:30Augsburg - MainzAlmanya BundesligaBein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    20:00Cittadella - Perugiaİtalya Serie B Bilyoner TV

    20:00Vicenza - Crotoneİtalya Serie BBilyoner TV

    20:00Monza - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV20:00Pisa - Bresciaİtalya Serie BBilyoner TV

    21:30Burnley - Evertonİngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus

    21:45Dunfermline - Raithİskoçya ChampionshipBilyoner TV

    21:45Middlesbrough - Fulhamİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV

    22:00Chelsea - Real MadridUEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport, Exxen

    22:00Villarreal - Bayern MünihUEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final cbcsport.tv, Exxen.

    6 Nisan Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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