6 Nisan Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

6 Nisan Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12:05Melbourne City - Sydney FCAvustralya A LigiBein Sports 4, Bilyoner TV

12:30Kyoto - Gamba OsakaJaponya J.LeagueBilyoner TV

13:00Seongnam - Gimcheon SangmuGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

13:00Avispa Fukuoka - Kashima AntlersJaponya J.LeagueBilyoner TV

13:00Hiroshima - Yokohama MarinosJaponya J.League.Bilyoner TV

13:00Iwata - Kawasaki FrontaleJaponya J.LeagueBilyoner TV

13:00Sagan Tosu - SapporoJaponya J.LeagueBilyoner TV

13:00Tokyo - Vissel KobeJaponya J.LeagueBilyoner TV

13:30Pohang - SuwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

13:30FC Seoul - GangwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

13:30Nagoya - Shonan BellmarJaponya J.League Bilyoner TV

13:30Urawa - Shimizu S PulseJaponya J.LeagueBilyoner TV

14:05Perth Glory - Melbourne VictoryAvustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00Parma - Comoİtalya Serie BBilyoner TV

19:00Rostov - Krylya SovetovRusya Premier LigBilyoner TV

19:30Augsburg - MainzAlmanya BundesligaBein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00Cittadella - Perugiaİtalya Serie B Bilyoner TV

20:00Vicenza - Crotoneİtalya Serie BBilyoner TV

20:00Monza - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV20:00Pisa - Bresciaİtalya Serie BBilyoner TV

21:30Burnley - Evertonİngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus

21:45Dunfermline - Raithİskoçya ChampionshipBilyoner TV

21:45Middlesbrough - Fulhamİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV

22:00Chelsea - Real MadridUEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport, Exxen

22:00Villarreal - Bayern MünihUEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final cbcsport.tv, Exxen.