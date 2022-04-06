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- 6 Nisan Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
6 Nisan Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 11:00
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12:05Melbourne City - Sydney FCAvustralya A LigiBein Sports 4, Bilyoner TV
12:30Kyoto - Gamba OsakaJaponya J.LeagueBilyoner TV
13:00Seongnam - Gimcheon SangmuGüney Kore K-LeagueBilyoner TV
13:00Avispa Fukuoka - Kashima AntlersJaponya J.LeagueBilyoner TV
13:00Hiroshima - Yokohama MarinosJaponya J.League.Bilyoner TV
13:00Iwata - Kawasaki FrontaleJaponya J.LeagueBilyoner TV
13:00Sagan Tosu - SapporoJaponya J.LeagueBilyoner TV
13:00Tokyo - Vissel KobeJaponya J.LeagueBilyoner TV
13:30Pohang - SuwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV
13:30FC Seoul - GangwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV
13:30Nagoya - Shonan BellmarJaponya J.League Bilyoner TV
13:30Urawa - Shimizu S PulseJaponya J.LeagueBilyoner TV
14:05Perth Glory - Melbourne VictoryAvustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00Parma - Comoİtalya Serie BBilyoner TV
19:00Rostov - Krylya SovetovRusya Premier LigBilyoner TV
19:30Augsburg - MainzAlmanya BundesligaBein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:00Cittadella - Perugiaİtalya Serie B Bilyoner TV
20:00Vicenza - Crotoneİtalya Serie BBilyoner TV
20:00Monza - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV20:00Pisa - Bresciaİtalya Serie BBilyoner TV
21:30Burnley - Evertonİngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus
21:45Dunfermline - Raithİskoçya ChampionshipBilyoner TV
21:45Middlesbrough - Fulhamİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV
22:00Chelsea - Real MadridUEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport, Exxen
22:00Villarreal - Bayern MünihUEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final cbcsport.tv, Exxen.