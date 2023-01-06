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    6 OCAK 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 06.01.2023 - 11:43
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    6 OCAK 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:00 TRT Spor 2 Eczacıbaşı - Bolu Bld. (Voleybol)

    17:30 TRT Spor Yıldız OGM Ormanspor - Final Spor (Basketbol)

    19:00 BeIN Sports 4 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor Basketbol (Basketbol)

    20:30 S Sport 2 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne (Basketbol)


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