6 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
12:30 İtalya - Moldova FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
13:45 Ukrayna - Polonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
15:00 Rostov - Dinamo Makhachkala Hazırlık Maçı FK Rostov Youtube
15:15 İsviçre - Türkiye FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
16:30 Portekiz - Fransa FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
17:45 Azerbaycan - Estonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
19:00 Portekiz - İtalya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
19:00 Bocholt - Schalke 04 Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube
22:15 Malta - Polonya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
22:30 Santa Fe - Boca JuniorsArjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart