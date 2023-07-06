6 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

12:30 İtalya - Moldova FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

13:45 Ukrayna - Polonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

15:00 Rostov - Dinamo Makhachkala Hazırlık Maçı FK Rostov Youtube

15:15 İsviçre - Türkiye FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

16:30 Portekiz - Fransa FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

17:45 Azerbaycan - Estonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

19:00 Portekiz - İtalya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:00 Bocholt - Schalke 04 Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube

22:15 Malta - Polonya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

22:30 Santa Fe - Boca JuniorsArjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart