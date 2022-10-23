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    Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi

    Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi

    Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Sacha Boey kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.
    • 23.10.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 21:50
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    Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

    Maçın 31. dakikasında Sacha Boey'in savunma arkasına atılan topa Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

    Hakemin kararı değişmedi

    Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıkyk'ın bu kartına itiraz etti ama sonuç değişmedi. Kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart kararına gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.

    Galatasaray dan kırmızı kart tepkisi #1

    Galatasaray dan kırmızı kart tepkisi #2

    Galatasaray dan kırmızı kart tepkisi #3

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

    "Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!"

    Galatasaray Kulübü'nden paylaşımda "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray dan kırmızı kart tepkisi #4


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