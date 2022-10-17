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    Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.
    • 17.10.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 20:18
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    Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

    Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'tan yayınlanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Ligde oynadığı son karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

    İlk 11'ler

    Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nıhad, Yasin, Taylan, Tolga, Emre, Jese, Beridze, Sowe

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Osayi Samuel, Crespo, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi


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