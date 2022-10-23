Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.250
0.08%
BTXN Coin
9.99
2.25%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Galatasaray - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
    • 23.10.2022 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek.

    Galatasaray Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

    Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

    Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efecan, Ahmed Hassan


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Hamile kalmanın yolları nelerdir? Folik asit tedavisi nedir? Doğal yolla gebe kalmanın yöntemleri!
    Sağlık

    Hamile kalmanın yolları nelerdir? Folik asit tedavisi nedir? Doğal yolla gebe kalmanın yöntemleri!

    Bursa'da aracında uyurken kazaya karıştı
    3. Sayfa

    Bursa'da aracında uyurken kazaya karıştı

    Görüş Bildir