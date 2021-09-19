Başakşehir-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

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26' Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

23' Gustavo sol kanattan Ferdi'yi derinlemesine bir pasla kaçırmak istedi ama iki oyuncu arasında anlaşmazlık oldu ve top taca çıktı.

20' Visca'nın pasında sağ çaprazda topu alan Tolga'nın yerden şutunda top savunmadan geri geldi.

17' Gol... Başakşehir 1-0 Fenerbahçe (Okaka)

7' Okaka'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Visca sert bir şutla şansını denedi ama top yan filelerde kaldı.

5' Şener sağ kanattan hareketlenen Visca'ya doğru derinlemesine bir pas göndermek istedi ama Szalai girdi araya.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min-jae, Szalai, Gustavo, Meyer, Muhammed, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Berisha