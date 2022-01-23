GS TV'de yenilen gol anları

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın hatası 90. dakikada 1 puanın kaybedilmesine yol açtı. Gol anında GS TV'de de ilginç anlar yaşandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın resmi televizyonunda da sinirler gerildi.

Maçın son 6 dakikasında bireysel hatalardan 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar kendi evinde lider Trabzonspor'a 3 puan hediye ederken GS TV'de Taylan Antalyalı'nın gole sebebiyet olan hatası da ilginç görüntülere sahne oldu.

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Trabzonspor'un golünde GS TV'de yaşananlar - İZLE

Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler / FOTO GALERİ