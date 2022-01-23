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    GS TV'de yenilen gol anları

    GS TV'de yenilen gol anları

    Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın hatası 90. dakikada 1 puanın kaybedilmesine yol açtı. Gol anında GS TV'de de ilginç anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 21:46
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 22:42
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