Konyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

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İlk yarı sonucu: Konyaspor 2-0 Galatasaray

44' Sağ kanatta topu alan Rahmanovic, Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri onun için oyun alanında.

34' Sağ kanattan topu alan Boey, Emre ile verkaç yapıp ceza sahasına girmek istedi ancak savunma araya girdi.

29' Konyaspor'da Zymer Bytyqi sol kanattan müsait durumda topu aldı ve son çizgiye inmek istedi ancak topu ayağından aştı, aut.

25' Ceza sahası dışından topu alan Emre Kılınç sağ kanattan bindirme yapan Boey'yi düşündü ancak Boey için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

21' Gol... Konyaspor 2-0 Galatasaray (Rahmanovic)

15' Soldan Gomis iki kişinin arasından çıktı ve yanındaki Kerem'e verdi. Onun ortasını savunma karşıladı.

11' Çıkarken kaptırılan topta Amilton, Berkan'ı geçip hızla ceza sahasına girdi ve yerden içeriye sert bir orta yaptı. Savunmada Nelsson topu kornere gönderdi.

8' Gol... Konyaspor 1-0 Galatasaray (Hassan)

3' Galatasaray'da Cicaldau savunma arkasına sarkan Boey'i düşündü ancak savunma araya girdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis