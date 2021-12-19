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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kalmasıyla puan durumu son halini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 22:30
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    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki derbi 2-2 bitti ve lider Trabzonspor, rakipleriyle puan farkını açtı.

    Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 14, Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 18 puan önünde haftayı kapattı.

    Bordo-mavililer, en yakın rakibi Konyaspor'un ise 9 puan önünde haftayı noktaladı.

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu #1

    GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu #2

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