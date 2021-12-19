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Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kalmasıyla puan durumu son halini aldı.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 22:30
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki derbi 2-2 bitti ve lider Trabzonspor, rakipleriyle puan farkını açtı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 14, Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 18 puan önünde haftayı kapattı.
Bordo-mavililer, en yakın rakibi Konyaspor'un ise 9 puan önünde haftayı noktaladı.
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