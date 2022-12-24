Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bu dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Batshuayi