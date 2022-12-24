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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
- 24.12.2022 - 17:58
- Güncelleme : 24.12.2022 - 19:01
Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bu dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Batshuayi