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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
    • 24.12.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 19:01
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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

    Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bu dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

    Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Batshuayi


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