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    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.
    • 28.10.2022 - 18:48
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 19:48
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    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karagümrük - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

    Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

    Fatih Karagümrük: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Diagne, Borini

    Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi


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