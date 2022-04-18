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    Galatasaray - Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 33. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 20:29
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    Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

    Galatasaray’ın stadında saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor. Karşılaşma beIN SPORT'tan naklen yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko


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