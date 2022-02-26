Sivasspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkıyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

İlk yarı sonucu: Sivasspor 1-2 Beşiktaş

43' Gol... Sivasspor 1-2 Beşiktaş (Ghezzal)

39' Beşiktaş'ta sol kanattan topu alan Kenan, topu sağına çekip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top Muammer'de kaldı.

30' Rakip yarı alanının ortalarında Faycal Fajr, ceza sahasına iyi ortaladı ancak kaleci Ersin topu çıktı ve aldı.

26' Gol... Sivasspor 1-1 Beşiktaş (Yatabare)

21' Sivasspor'da Pedro Henrique sağ kanattan topu aldı ve yanındaki Faycal Fajr'a bıraktı, onun yerden vuruşu savunmadan döndü.

12' Gol... Sivasspor 0-1 Beşiktaş (Batshuayi)

8' Sol köşe gönderi yakınlarında Yatabare''den topu alan Erdoğan, içeriye ortasını gönderdi ancak savunma topu karşıladı.

6' Welinton kendi yarı alanında savunma arkasına sarkan Alex Teixeira'yı düşündü ancak kaleci Muammer Zulfikar Yıldırım çıktı ve topu aldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı olarak yayınlıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi