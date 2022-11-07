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    Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.
    • 07.11.2022 - 09:10
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    Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

    Muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Emre Mor, Crespo, İrfan Can, Pedro, Batshuayi

    Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare


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