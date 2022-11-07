- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.
- 07.11.2022 - 09:10
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Emre Mor, Crespo, İrfan Can, Pedro, Batshuayi
Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare