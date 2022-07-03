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    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı

    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı

    Bordo mavililer, yeni sezonda giyecekleri deplasman ve iç saha formalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
    • 03.07.2022 - 13:33
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    Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla çıkıyor.

    Abdullah Avcı ile çalışmalarını sürdüren futbol takımı, yeni sezonda hata yapmak istemiyor.

    Bordo-mavililerin gelecek sezonda giyecekleri formalar, taraftarın merak konusuydu.

    "Bu henüz fragman"

    Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla yeni sezon formaları tanıtıldı.

    Yapılan paylaşımda, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı." ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı #1

    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı #2

    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı #3

    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı #4

    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı #5

    Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı #6


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