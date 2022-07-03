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Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı
Bordo mavililer, yeni sezonda giyecekleri deplasman ve iç saha formalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
- 03.07.2022 - 13:33
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla çıkıyor.
Abdullah Avcı ile çalışmalarını sürdüren futbol takımı, yeni sezonda hata yapmak istemiyor.
Bordo-mavililerin gelecek sezonda giyecekleri formalar, taraftarın merak konusuydu.
"Bu henüz fragman"
Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla yeni sezon formaları tanıtıldı.
Yapılan paylaşımda, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı." ifadeleri kullanıldı.