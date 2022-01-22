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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 13:27
- Güncelleme : 22.01.2022 - 14:49
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54' Orta alanda Alex Teixeira topu ceza sahası içindeki Batshuayi'ye göndermek istedi ancak savunma araya girdi.
51' Beşiktaş'ta sol kanattan topu alan Rıdvan ceza sahası içindeki Kenan'a gönderdi, Kenan vuruşunu yapmak istedi pozisyonunu kaybedince sağ kanattan hareketlenen Valentin Rosier'e bıraktı, Rosier, yerden içeri ortaladı ancak savunmada Philip Gameli Awuku araya girdi.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Yeni Malatyaspor 0-0 Beşiktaş
43' Beşiktaş oyun alanında 10 kişi şuan Atiba Hutchinson, Souza'nın yerine oyuna girmek için hazırlanıyor.
30' Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal pasıyla topu alan Valentin Rosier içeriye doğru çevirdi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
24' Sağ kanattan topu alan Mustafa Eskihellac çaprazdan vuruşunu yaptı top üst direkten geri döndü.
16' Sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal, soluna çekip arka direğe doğru ortasını yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.
7' Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç hafif bir sakatlık geçirdi, oyun kısa süreliğine durdu.
5' Savunma arkasına gönderilen topta Valentin Rosier bekletmeden içeriye ortaladı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
4' Malatyaspor'da Mounir Chouiar sol kanattan arka direğe doğru ortaladı, orada Mehdi Zeffane gelişine vurmak istedi ancak istediği vuruşu yapamadı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başladı. Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi