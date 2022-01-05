Beşiktaş - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Antalyaspor, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada 90 dakikalık süre berabere sonuçlanırsa uzatmalara, yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı vuruşlarına geçilecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra sakatlıkları süren Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da ise koronavirüs testi pozitif çıkan ve adları açıklanmayan 1 ismin yanı sıra temaslı olan 3 oyuncunun da kadrodan çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol maç kadrosuna alınmadı. Ayrıca Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Sherel, Hakan, Bünyamin, Güray, Amilton, Mukairu, Doğukan