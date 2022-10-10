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    Trabzonspor - Kasımpaşa - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • 10.10.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 20:28
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    20' Trabzonspor'dan etkili atak. Sol kanattan Trezeguet'in ortasında Bakasetas'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

    19' Hızlı gelişen Kasımpaşa hücumunda Fall sağ kanattan ortaladı, savunmadan seken topa Mickael Tirpan uzak mesafeden vurdu. Top üstten auta gitti.

    17' Maxi Gomez, Hamsik'ten aldığı topta uzak mesafeden kaleyi yoklamak istedi. Top savunmadan sekti.

    16' Paslaşılarak kullanılan kornerde Marc Bartra ceza sahası içinde yerde kaldı. Trabzonspor penaltı bekledi ancak Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.

    12' Trabzonspor kalabalık bir şekilde hücuma çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Larsen'in arka direğe ortası doğrudan auta gitti.

    9' Sol kanatta topla buluşan Valentin Eysseric, ceza alanındaki Bahoken'e ortalamak istedi. Vitor Hugo topu uzaklaştırdı.

    7' Hızlı gelişen Kasımpaşa hücumunda Hajradinovic'in pasıyla sağ kanattan içeri giren Fall topu içeri çevirmek istedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

    3' Bartra, savunma arkasına hareketlenen Maxi Gomez'e uzun bir pas göndermek istedi ancak top Gomez'in uzağında kaldı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Gomez

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken


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