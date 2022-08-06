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    Beşiktaş - Kayserispor - CANLI SKOR

    Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya geliyor.
    • 06.08.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 21:56
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    7' Kayserispor hızlı hücuma çıkmak istedi ancak Mame Thiam'ın Bertolacci'ye pasında Rosier araya girdi.

    1' Maç başladı.

    Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında taraftarı önünde Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor.

    Siyah-beyazlıların stadında oynanan maç saat 21.45'te başladı ve karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev alıyor.

    Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saïss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranović


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