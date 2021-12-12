Beşiktaş, Kayserispor'u 4 golle mağlup etti

Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı.

Mücadeleye baskılı başlayan siyah-beyazlılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Baskıyı Beşiktaş kursa da ilk golü Kayserispor buldu. 38. dakikada sahneye çıkan Thiam, sağ kanattan gelen ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'tan cevap gecikmedi ve 45. dakikada Larin'in attığı golle durum 1-1'e geldi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve iki takım da 1-1'lik beraberlikle soyunma odasına gitti.

BEŞİKTAŞ 4 GOLLE GALİBİYETİ ALDI

İkinci yarıda da iki takım istekli oyununu sürdürdü. Maçın 71. dakikasında Thiam Kayserispor'u yeniden önde geçirdi.

84. dakikada sahneye çıkan Batshuayi durumu 2-2 yaptı ve takımına beraberliği getirdi.

89. dakikada Batshuayi yeniden topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

90+6'da Güven Yalçın topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.