Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
709.189
1.33%
BTXN Coin
40.50
-1.67%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C
    Beşiktaş, Kayserispor'u 4 golle mağlup etti

    Beşiktaş, Kayserispor'u 4 golle mağlup etti

    Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 21:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı.

    Mücadeleye baskılı başlayan siyah-beyazlılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Baskıyı Beşiktaş kursa da ilk golü Kayserispor buldu. 38. dakikada sahneye çıkan Thiam, sağ kanattan gelen ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Beşiktaş'tan cevap gecikmedi ve 45. dakikada Larin'in attığı golle durum 1-1'e geldi.

    İlk yarıda başka gol olmadı ve iki takım da 1-1'lik beraberlikle soyunma odasına gitti.

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #1

    BEŞİKTAŞ 4 GOLLE GALİBİYETİ ALDI

    İkinci yarıda da iki takım istekli oyununu sürdürdü. Maçın 71. dakikasında Thiam Kayserispor'u yeniden önde geçirdi.

    84. dakikada sahneye çıkan Batshuayi durumu 2-2 yaptı ve takımına beraberliği getirdi.

    89. dakikada Batshuayi yeniden topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

    90+6'da Güven Yalçın topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #2

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #3

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #4

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #5

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #6

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #7

    Beşiktaş, Kayserispor u 4 golle mağlup etti #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir