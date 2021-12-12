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- Beşiktaş, Kayserispor'u 4 golle mağlup etti
Beşiktaş, Kayserispor'u 4 golle mağlup etti
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 20:57
- Güncelleme : 12.12.2021 - 21:13
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı.
Mücadeleye baskılı başlayan siyah-beyazlılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.
Baskıyı Beşiktaş kursa da ilk golü Kayserispor buldu. 38. dakikada sahneye çıkan Thiam, sağ kanattan gelen ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş'tan cevap gecikmedi ve 45. dakikada Larin'in attığı golle durum 1-1'e geldi.
İlk yarıda başka gol olmadı ve iki takım da 1-1'lik beraberlikle soyunma odasına gitti.
BEŞİKTAŞ 4 GOLLE GALİBİYETİ ALDI
İkinci yarıda da iki takım istekli oyununu sürdürdü. Maçın 71. dakikasında Thiam Kayserispor'u yeniden önde geçirdi.
84. dakikada sahneye çıkan Batshuayi durumu 2-2 yaptı ve takımına beraberliği getirdi.
89. dakikada Batshuayi yeniden topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.
90+6'da Güven Yalçın topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.