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Mesut Özil sakatlandı
Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son idmana katılmayan Mesut Özil, Konyaspor maçı kafilesine alınmadı.
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 09:14
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, ağrıları nedeniyle son idmana çıkmadı ve Konyaspor maçı kafilesinde yer almadı.
12 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST
Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.