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    Mesut Özil sakatlandı

    Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son idmana katılmayan Mesut Özil, Konyaspor maçı kafilesine alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 09:14
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    Mesut Özil sakatlandı

    Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

    Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, ağrıları nedeniyle son idmana çıkmadı ve Konyaspor maçı kafilesinde yer almadı.

    12 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

    Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

    Mesut Özil sakatlandı #1

    Mesut Özil sakatlandı #2

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