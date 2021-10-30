Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son idmana katılmayan Mesut Özil, Konyaspor maçı kafilesine alınmadı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, ağrıları nedeniyle son idmana çıkmadı ve Konyaspor maçı kafilesinde yer almadı.

12 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.







