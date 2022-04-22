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    Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:17
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    Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

    Rize'nin stadında oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

    Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

    Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.

    Muhtemel 11'ler

    Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Sabo, Baiano, Boldrin, Boyd, Bolesie, Cisse

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar


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