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    Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı

    Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı

    22 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, tarihi olayın yıl dönümünde paylaşım yaparak rakiplerine göndermede bulundu.
    • 17.05.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 10:32
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    Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, 11. sıraya yükseldi.

    Bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarda UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümü yine unutulmadı.

    "Tarih bir kere yazıldı"

    "Tarih bir kere yazıldı" hashtagiyle UEFA Kupası'nın kazanıldığı günden kareler paylaşan Galatasaray, rakiplerine de göndermede bulunmuş oldu.

    Galatasaray dan UEFA Kupası paylaşımı #1

    Galatasaray dan UEFA Kupası paylaşımı #2

    Galatasaray dan UEFA Kupası paylaşımı #3


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