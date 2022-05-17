Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı

22 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, tarihi olayın yıl dönümünde paylaşım yaparak rakiplerine göndermede bulundu.

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, 11. sıraya yükseldi.

Bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarda UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümü yine unutulmadı.

"Tarih bir kere yazıldı"

"Tarih bir kere yazıldı" hashtagiyle UEFA Kupası'nın kazanıldığı günden kareler paylaşan Galatasaray, rakiplerine de göndermede bulunmuş oldu.