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Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı
22 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, tarihi olayın yıl dönümünde paylaşım yaparak rakiplerine göndermede bulundu.
- 17.05.2022 - 09:30
- Güncelleme : 17.05.2022 - 10:32
Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, 11. sıraya yükseldi.
Bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarda UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümü yine unutulmadı.
"Tarih bir kere yazıldı"
"Tarih bir kere yazıldı" hashtagiyle UEFA Kupası'nın kazanıldığı günden kareler paylaşan Galatasaray, rakiplerine de göndermede bulunmuş oldu.