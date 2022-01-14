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    Beşiktaş-Gaziantep FK - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 20:14
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    6' Ersin topu 6. dakikada taca attı. İki takımın futbolcuları ve tribünler, Ahmet Çalık'ı andı.

    3' Gaziantep ilk dakikalarda yaptığı baskıyla Beşiktaş'ı hataya zorluyor.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlıyor.

    Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başladı. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi

    Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet


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