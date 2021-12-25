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    Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 09:21
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    Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

    Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Djaniny, Cornelius

    Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Aleksic, Chadli, Okaka

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