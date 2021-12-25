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Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 09:21
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Djaniny, Cornelius
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Aleksic, Chadli, Okaka