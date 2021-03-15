Küme düşme hattında son durum

Süper Lig'de son 12 haftaya girilirken, bazı takımlar ligin dibine demir attı. TFF 1. Lig'de ise şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig'de 30. hafta sona ererken, zirve yarışında olduğu gibi küme düşme hattında da büyük bir çekişme var.

Deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek sürprize imza atan son sıradaki Gençlerbirliği, puanını 24 yaparak ligde kalma umudunu artırdı.

BU SEZON 4 TAKIM DÜŞECEK

Kurallar gereği 4 takımın düşeceği Süper Lig'de, son 4 sırada Başakşehir, Erzurumspor, Denizlispor ve Gençlerbirliği yer alıyor.

42 hafta sürecek olan ligde puan durumu şöyle:

GİRESUN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

TFF 1. Lig'de ise 26. hafta maçları, Altınordu-Samsunspor maçı dışında tamamlandı.

53 puanı bulunan lider Giresunspor ile 50 puanlı Samsunspor, Süper Lig'e çıkmaya en yakın 2 takım olarak gözüküyor.

Adana Demirspor, Altay, İstanbulspor ve Altınordu ise, play-off finale kalmak için mücadelesini sürdürüyor.

TFF 1. Lig'de puan durumu: