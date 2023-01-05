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Trabzonspor - Giresunspor - CANLI SKOR
- 05.01.2023 - 19:52
- Güncelleme : 05.01.2023 - 21:24
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58' Trabzonspor'da Gbamin'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.
56' Trezeguet'nin sol çaprazdan yaptığı sert vuruş yerden sekti ve auta gitti.
53' Vukan Savicevic'in ceza sahasına gönderdiği topu Görkem, bekletmeden kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan'dan kritik kurtarış geldi.
48' Trezeguet, soldan ceza sahasına iyi ortaladı. Gomez'in indirdiği top savunmada kaldı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Trabzonspor 1-0 Giresunspor
45' Bardhi'nin savunma arkasına gönderdiği topa Trezeguet hareketlendi ama kaleci çıktı ve topu aldı.
39' Abdülkadir Ömür sağdan son çizgiye inip 2 kişinin arasından çıkmak istedi ama yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Sakatlık geçiren Abdülkadir için sağlık ekibi sahaya girdi.
38' Trezeguet'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Alexis Perez ters bir vuruş yaptı. Top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.
35' Sağdan kazanılan köşe vuruşunda Anastasios Bakasetas, doğrudan kaleyi düşündü top az farkla üstten auta gitti.
34' Giresunspor'da Serginho oyundan çıktı. Vukan Savicevic girdi.
30’ Gol… Trabzonspor 1-0 Giresunspor (Bajic) (KK)
27' Serginho'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruş kaleci Uğurcan'da kaldı.
22' Serginho'nun soldan ceza sahasına çevirdiği topa Brandley Kuwas kafayı vurdu ama top savunmanın üzerine gitti.
19' Hızlı gelişen Giresunspor atağında Brandley Kuwas, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri geldi. Dönen topa hareketlenen Brandley Kuwas, ceza sahası içinde yerde kaldı ama hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.
16' Bakasetas'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Trezeguet, Ramon Arias'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul. Pozisyon sonrası Arias sarı kart gördü.
13' Brandley Kuwas,'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş Eren Elmalı'ya da çarpıp direğin dibinden kornere çıktı.
9' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Trezeguet, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi ama top savunmayı geçmedi.
5' Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği iyi topu Bardhi bekletmeden kaleye gönderdi. Bu top yandan az farkla auta gitti.
3' Sağdan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas kale önüne ortaladı. Kaleci Onurcan çıktı ve topu aldı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Trabzonspor - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Gomez
Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Campuzano, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas