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    Kasımpaşa - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • 11.09.2022 - 08:32
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    Kasımpaşa - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

    Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

    Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.

    Kasımpaşa: Ertuğtul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Ahmet, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Bahoken.


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