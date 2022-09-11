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Kasımpaşa - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
- 11.09.2022 - 08:32
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.
Kasımpaşa: Ertuğtul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Ahmet, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Bahoken.