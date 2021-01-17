Diagne'nin yeni saç stili

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne Instagram hesabından traş olurken çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine damga vurdu.

DERBİ TRAŞI

Evinde saç tıraşı olan ve o anları Instagram hesabından paylaşan Diagne'nin gönderisi "Diagne derbiye hazırlanıyor", "Derbiye özel" gibi yorumları da beraberinde getirdi.