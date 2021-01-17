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Diagne'nin yeni saç stili
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne Instagram hesabından traş olurken çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 15:17
- Güncelleme : 17.01.2021 - 15:29
Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine damga vurdu.
DERBİ TRAŞI
Evinde saç tıraşı olan ve o anları Instagram hesabından paylaşan Diagne'nin gönderisi "Diagne derbiye hazırlanıyor", "Derbiye özel" gibi yorumları da beraberinde getirdi.