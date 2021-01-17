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    Diagne'nin yeni saç stili

    Diagne'nin yeni saç stili

    Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne Instagram hesabından traş olurken çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 15:29
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    Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine damga vurdu.

    DERBİ TRAŞI

    Evinde saç tıraşı olan ve o anları Instagram hesabından paylaşan Diagne'nin gönderisi "Diagne derbiye hazırlanıyor""Derbiye özel" gibi yorumları da beraberinde getirdi.

    Diagne nin yeni saç stili #1

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