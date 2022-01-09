Rizespor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde bugün Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

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18' Güven Yalçın sol kanattan içeriye girmek isterken, hakem rakibine faul yaptığını işaret etti ve oyunu durdurdu.

9' Rosier'in sağ kanattan içeriye doğru gönderdiği iyi ortaya Emirhan Ilkhan kafayı vurdu, top üst direkten geri geldi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.

Rizespor'un stadında oynanacak mücadele 19.00'da başladı.. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS'tan ekranlara geliyor.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Boyd, Djokovic, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven