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    Enner Valencia sakatlandı

    Ekvador'da, Hollanda karşılaşmasında golü atan Enner Valencia, 90. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
    • 26.11.2022 - 09:09
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    Enner Valencia sakatlandı

    Ekvador'un, Hollanda ile karşılaştığı maçta takımının tek golünü atan Enner Valenci, maçın son anlarında sakatlık yaşadı.

    Golcü futbolcu sakatlığı sonrası sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ekvador'da Valencia yerine Kevin Rodriguez oyuna girdi.

    Enner Valencia sakatlandı #1

    Batshuayi'den destek

    Öte yandan Valencia'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı Michy Batshuayi sakatlık sonrası, kalp emojilerini kullandı ve Valencia'yı etiketleyip, "Kardeşim" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

    Valencia'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

    Enner Valencia sakatlandı #2


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