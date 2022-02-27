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Galatasaray - Rizespor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor'u ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 18:56
- Güncelleme : 27.02.2022 - 19:00
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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mohamed
Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo