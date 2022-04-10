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Mesut Özil'den derbi paylaşımı
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray'la oynanacak maç öncesi takımına destek verdi.
- Haber Merkezi
- 10.04.2022 - 14:09
- Güncelleme : 10.04.2022 - 15:07
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi paylaşımında bulundu.
"Başarılar takım"
Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan Mesut Özil sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar takım" yazdı.