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    Mesut Özil'den derbi paylaşımı

    Mesut Özil'den derbi paylaşımı

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray'la oynanacak maç öncesi takımına destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 15:07
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    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi paylaşımında bulundu.

    "Başarılar takım"

    Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan Mesut Özil sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar takım" yazdı.

    Mesut Özil den derbi paylaşımı #1


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