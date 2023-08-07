7 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
- 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi UEFA.tv
- 14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi UEFA.tv
- 15:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi FB TVUEFA.tv
- 18:00 Bayern Münih - Monaco Hazırlık Maçı S Sport Plus
- 19:00 Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 21:00 Liverpool - Darmstadt 98 Hazırlık Maçı
- 21:45 Pau - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4