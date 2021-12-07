7 Aralık 2021 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

7 Aralık 2021 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16:00 PSG - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

17:00 Bravo - Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

18:00 Real Madrid - Inter UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Fas - Suudi Arabistan FIFA Arab Cup FIFA Youtube

18:00 Ürdün - Filistin FIFA Arab Cup FIFA Youtube

18:50 Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Hazırlık Maçı TRT Spor

20:45 PSG - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi CBC SportExxen

20:45 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Lübnan - Sudan FIFA Arab Cup FIFA Youtube

22:00 Cezayir - Mısır FIFA Arab Cup FIFA Youtube

23:00 Milan - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport, Exxen

23:00 Ajax - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 B.Dortmund - Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Porto - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Real Madrid - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen