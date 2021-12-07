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- 7 Aralık 2021 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
7 Aralık 2021 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 10:09
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 16:00 PSG - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 17:00 Bravo - Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Real Madrid - Inter UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 18:00 Fas - Suudi Arabistan FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 18:00 Ürdün - Filistin FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 18:50 Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Hazırlık Maçı TRT Spor
- 20:45 PSG - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi CBC SportExxen
- 20:45 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Lübnan - Sudan FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 22:00 Cezayir - Mısır FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 23:00 Milan - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport, Exxen
- 23:00 Ajax - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 B.Dortmund - Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Porto - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Real Madrid - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen