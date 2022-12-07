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    7 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolseverler, günün maçlarını takip etmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Dünya Kupası'nın yayınlandığı şu günlerde, günün maçları ekstra önem kazandı.
    • 07.12.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 13:08
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    7 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da şu sıralar, Dünya Kupası maçları heyecanla takip ediliyor.

    Süper Lig'in ara verdiği şu günlerde futbolsuz kalmak istemeyenler, Dünya Kupası maçlarına yoğunlaşmış durumda..

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler ise "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek ve dahası için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    17:00 Tivibu Spor 2 Vakıfbank - Kızılyıldız (Voleybol)

    19:00 EL Woman YouTub Fenerbahçe - USK Prague (Basketbol)

    19:00 A Spor Trabzonspor - Crystal Palace (Futbol)

    19:00 S Sport 2 Alanyaspor - Fenerbahçe (Futbol)

    19:00 European Youtub Eczacıbaşı - CSM Targoviste (Voleybol)

    19:00 FIBA YouTube Galatasaray - Gorzow (Basketbol)

    20:00 TRT Spor YıldızTürk Telekom - Gran Canaria (Basketbol)


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