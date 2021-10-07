7 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

7 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00 Güney Kore - Suriye FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

16:00 Liberya - Yeşil Burun Adaları FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

16:00 Tanzanya - Benin FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

16:30 Stefan Kuntz Basın Toplantısı TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

17:30 Irak - Lübnan FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

18:00 Demokratik Kongo - Madagaskar FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

19:00 Ekvator Ginesi - Zambiya FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

19:00 Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

19:00 Ruanda - Uganda FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

19:45 BAE - İran FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00 Suudi Arabistan - Japonya FIFA Dünya Kupası Eleme Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:45 Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

22:00 Mali - Kenya FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

22:00 Tunus - Moritanya FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

22:00 Çin - Vietnam FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV