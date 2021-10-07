- Haberler
- Futbol Haberleri
- 7 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
7 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 07.10.2021 - 13:11
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 14:00 Güney Kore - Suriye FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 16:00 Liberya - Yeşil Burun Adaları FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 16:00 Tanzanya - Benin FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 16:30 Stefan Kuntz Basın Toplantısı TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart
- 17:30 Irak - Lübnan FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 18:00 Demokratik Kongo - Madagaskar FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Ekvator Ginesi - Zambiya FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Ruanda - Uganda FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 19:45 BAE - İran FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 20:00 Suudi Arabistan - Japonya FIFA Dünya Kupası Eleme Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
- 21:45 Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
- 22:00 Mali - Kenya FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 22:00 Tunus - Moritanya FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 22:00 Çin - Vietnam FIFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 23:30 Avustralya - Umman FIFA Dünya Kupası Eleme Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV